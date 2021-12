Medwedtschuks Erklärung enthält ungenaue Informationen im Wert einer Rekordsumme - Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat in der Erklärung des Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk eine Rekordmenge an ungenauen Informationen gefunden. Dies berichtete der Pressedienst der Nationalen Agentur für Korruptionsbekämpfung.

„Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat Anzeichen für ungenaue Angaben eines Volksvertreters der Ukraine in Höhe von mehr als 73 Millionen Hrywnja aufgedeckt. Dies ist eine Rekordmenge an unwahren Angaben, die die Nationale Behörde für Korruptionsbekämpfung bei einer vollständigen Prüfung der Erklärungen von Beamten in diesem Jahr aufgedeckt hat“, heißt es in dem Bericht.

Medvedchuk gab beispielsweise nicht den Wert der Immobilien an, die er in Kiew besitzt: ein über sechs Hektar großes Grundstück und ein darauf befindliches Haus von 2,9 Tausend Quadratmetern.

„Bei der Inspektion wurde festgestellt, dass der Wert des Grundstücks mehr als 29 Mio. Hrywnja und der Wert des Hauses 16 Mio. beträgt“, so die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung.

Auch nicht erklärt Grundstück in der annektierten Krim, das Recht auf die Verwendung, die die Frau des MP hat.

Darüber hinaus stellte die Nationale Agentur für Korruptionsprävention fest, dass Medwedtschuk den Wert seiner vier Autos nicht angegeben hatte:

Mercedes-Benz Maybach S650 im Wert von 24 Millionen Hrywnja,

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 Millionen Hrywnja,

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 Millionen Hrywnja,

Renault Duster – 500 Tausend Hrywnja.

In der Erklärung fehlte auch der Wert von sechs Autos, die seiner Frau gehören.

Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention übermittelte der Generalstaatsanwaltschaft Unterlagen über die gefundenen Beweise für die Straftat nach Artikel 366-2 des CCU (Erklärung falscher Informationen).

Es wird darauf hingewiesen, dass für die irreführende Angabe von mehr als zweitausend existenzsichernden Löhnen (mehr als 4,5 Millionen Hrywnja) das Gesetz eine Haftung in Form einer Geldstrafe von 68.000 bis 85.000 Hrywnja, gemeinnütziger Arbeit von 150 bis 240 Stunden oder einer Freiheitsbeschränkung von bis zu zwei Jahren vorsehen kann.

„Das Gesetz, das eine strengere Strafe für die Falschangabe erheblicher Beträge vorsieht – eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren – wurde erst im Juni dieses Jahres verabschiedet. Daher gilt sie nur für die Erklärungen für das Jahr 2021, die die Beamten nächstes Jahr einreichen werden“, fügte die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung hinzu.

Zuvor wurde bekannt, dass der Chef der Antonov Airlines kein Hotel auf der Krim deklariert hat. Die Rede ist vom Hotel Villa Rosa im Dorf Koktebel, in der Nähe von Feodosia, an der Schwarzmeerküste. Seine Fläche beträgt 510 Quadratmeter.