Mehr als 2.000 Lastwagen warten in Warteschlangen auf die Einreise in die Ukraine - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte blockieren weiterhin die Bewegung von Lastwagen an allen Kontrollpunkten an der Grenze zur Ukraine. Auf dem Territorium Polens stehen 2250 Lastwagen in Warteschlangen. Dies berichtete der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko, berichtet Ukrinform.

Ihm zufolge blockieren die Polen sechs Richtungen. „Im Allgemeinen lassen die polnischen Demonstranten die Lastwagen, die aus der Ukraine kommen, nicht vom Kontrollpunkt Yagodin ab. Seit ein paar Tagen gibt es hier bei der Ausfahrt aus der Ukraine null Nummern. Bei der Einreise in die Ukraine überquerten in dieser Richtung am vergangenen Tag 65 Lastwagen die Grenze“, sagte der Sprecher.

Ihm zufolge ist auch die Zahl der Grenzübertritte in Richtung des Kontrollpunkts Shegini sehr gering – am vergangenen Tag wurden hier 45 Lastwagen in beide Richtungen über die Grenze gebracht.

Insgesamt stehen 2250 Lastwagen in Warteschlangen auf polnischem Gebiet, vor allem vor den Kontrollpunkten Krakovec, Jagodin und Rawa-Russkaya. Autos und Busse können überall ungehindert die Grenze passieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die polnischen Bauern am 20. Februar mit einer groß angelegten Blockade der Grenze zur Ukraine begonnen haben.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte die Blockade der Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine durch polnische Bauern und forderte gemeinsame und vernünftige Lösungen für diese Situation