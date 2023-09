Mehr als 50 Menschen haben seit Anfang des Jahres an Schlangenbissen gelitten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Anfang des Jahres sind in der Ukraine 52 Menschen, darunter 15 Kinder, Opfer von Schlangenbissen geworden. Dies teilte das Zentrum für öffentliche Gesundheit am 6. Juni mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum 31. August 52 Anträge auf medizinische Hilfe aufgrund von Schlangenvergiftungen registriert wurden. Das sind 19 weniger als im Jahr 2022 und 18 weniger als im Jahr 2021.

Unter den Betroffenen in diesem Jahr sind 15 Kinder unter 17 Jahren.

13 Fälle wurden in den Regionen Lwiw und Schytomyr registriert, acht – in der Region Poltawa, fünf – in der Region Transkarpaten, je drei – in den Regionen Dnipropetrowsk, Riwne und Tscherniwzi, zwei – in der Region Kiew und je einer in den Regionen Iwano-Frankiwsk und Tschernihiw.

Gleichzeitig wies das CDC darauf hin, dass aufgrund des Krieges weit weniger Menschen in der Natur Urlaub machen.

Um zu vermeiden, Opfer von Giftschlangen zu werden, raten Experten: