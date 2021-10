Mehr als 6 Millionen Ukrainer sind vollständig gegen COVID geimpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 6 Millionen Menschen in der Ukraine sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden – 127.685 wurden am Vortag geimpft. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Freitag, 8. Oktober, mit.

Am Vorabend erhielten 61 250 Personen eine Einzeldosis des Impfstoffs und 66 435 wurden vollständig geimpft. Es waren 936 mobile Teams, 3.050 Impfstellen und 355 Impfzentren im Einsatz.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden insgesamt 7.421.452 Menschen geimpft. Davon haben 7.421.450 eine Einzeldosis erhalten und 6.008.605 wurden vollständig geimpft (zwei Dosen). In der Ukraine wurden bereits 13.430.055 Impfungen durchgeführt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine einen neuen Anti-Rekord von 16.000 COVID-Fällen hat. In den vergangenen 24 Stunden wurde das Coronavirus bei 16.300 Ukrainern nachgewiesen, 241 Menschen starben. Es werden dreimal weniger Menschen geheilt als erkrankt sind.

