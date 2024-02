Mehr als dreitausend Lastwagen stehen in Warteschlangen an der Grenze zu Polen - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Morgen des 17. Februar stehen etwa 3,3 Tausend Lastwagen an der polnisch-ukrainischen Grenze in der Warteschlange. Landwirte blockieren weiterhin den Verkehr in sechs Richtungen. Dies berichtete der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko im Rundfunk.

Ihm zufolge ist die Warteschlange am BCP Krakovets am größten – dort stehen 1600 Lastwagen, ebenso wie in Jahodyn – mehr als ein halbes Tausend.

Demchenko fügte hinzu, dass auch „Tausende von Einheiten“ registriert sind, um die Ukraine zu verlassen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Polen den sechsten Kontrollpunkt an der Grenze zur Ukraine – Krakivets-Korcheva – blockiert haben.