Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der besetzten Krim sind Explosionen zu hören, insbesondere in Jewpatorija, im Bezirk Sakskyj, in der Nähe von Simferopol und in Sewastopol. Darüber berichtete am Freitag, den 1. März, die Öffentlichkeit auf der Krim.

Vorübergehend blockiert den Verkehr durch den Kontrollpunkt Dschankoj, die Brücke von Kertsch – auch.

Sie berichten über die Arbeit der Luftverteidigung und angeblich über 10 abgeschossene Raketen.

Aktivisten der Guerillabewegung Atesh schreiben, dass in Sewastopol „es zu kommen scheint“. Sie schreiben auch über eine mögliche „Ankunft“ in Simferopol und Gwardejskoje.

Erinnern Sie sich daran, dass am 30. August 2023 im vorübergehend besetzten Neu-Kachowka in der Region Cherson auch das regionale Hauptquartier von Einiges Russland in die Luft gesprengt wurde.

Und im September 2023 liquidierten Partisanen im besetzten Nova Kachowka die Eindringlinge, die „Wahlzettel“ transportierten.