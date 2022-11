Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im besetzten Melitopol in der Region Saporischschja haben russische Eindringlinge ein Lenin-Denkmal aufgestellt, das 2015 abgebaut worden war. Dies berichtet RIA Melitopol.

Es wird berichtet, dass das Denkmal in Vorbereitung auf den heiligen „Feiertag“ für Russen am 7. November, dem Tag der Oktoberrevolution, errichtet wurde. An der Enthüllung des Denkmals nahm insbesondere der örtliche Mitarbeiter Taras Genov teil.

Das Lenin-Denkmal in Melitopol wurde 2015 nach langwierigen Auseinandersetzungen zwischen Maidan-Aktivisten und örtlichen prorussischen Elementen abgebaut. Nach der Demontage wurde der abgerissene Lenin in einem der kommunalen Lagerhäuser aufbewahrt.

Laut RIA Melitopol wurde das Lenin-Denkmal von anderen Verrätern verschenkt – Olexij Tegimbajew, dem die Invasoren den Posten des Direktors der falschen Abteilung für Bau- und Wohnungswesen und Versorgungsbetriebe übertragen hatten, und dem Pseudo-Direktor der KP Schilmassiv Andrej Chruschtsch…