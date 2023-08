Metinvest übergibt 250 Drohnen an Geheimdienstmitarbeiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Metinvest hat der Hauptdirektion des Geheimdienstes eine Reihe von Drohnen übergeben: 200 FPV-Drohnen und 50 „Maviks“. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, dem 16. August, mit.

„Die Gesamtkosten der Ausrüstung – 10 Millionen Hrywnja, übertragen es Metinvest Unternehmen im Rahmen der militarisierten Initiative Steel Front, die von Rinat Achmetow gegründet wurde“, in der Nachricht angegeben.

Metinvest fügte hinzu, dass sie, um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, einen ukrainischen Lieferanten gefunden haben, über den Drohnen in großen Chargen gekauft werden können.

„Der Krieg geht jetzt in die Phase des Kampfes mit Drohnen über, und diese werden jetzt mehr denn je benötigt. Das ist jetzt an der Front ein so teures ‚Verbrauchsmaterial‘, dass wir Drohnen gefunden haben, die in der Ukraine hergestellt werden: Man kann eine Menge davon kaufen, und sie können zur Aufklärung oder Überwachung eingesetzt werden, oder sie können zum Angriff auf bewegliche Ziele verwendet werden. Alle Teilstreitkräfte, an die wir diese Drohnen geliefert haben, loben sie sehr: Man muss nicht lange lernen, um sie zu bedienen, und sie sind sehr effizient in ihrer Arbeit“, sagte Olexander Vodoviz, Leiter des Projektbüros von Metinvest.

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen jetzt verstärkt Drohnen mit Wärmebildkameras anschafft: Sie helfen den Soldaten in der Dunkelheit und sind besonders im Herbst und Winter wichtig, wenn das Tageslicht kürzer ist.