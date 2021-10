Metinvest lieferte in einem Monat 600 Tonnen Sauerstoff an Krankenhäuser

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Oktober lieferte die Metinvest-Gruppe über 600 Tonnen Sauerstoff an Krankenhäuser in acht Regionen der Ukraine und Kiew. Dies berichtete der Direktor der Abteilung für regionale Entwicklung des Unternehmens, Olexander Vyshnyakov, in der Sendung Ukraine 24.

Ihm zufolge belaufen sich die Lieferungen auf mehr als 80 Tonnen pro Tag, was dazu beiträgt, 8.000 Coronavirus-Patienten am Leben zu erhalten, da eine Tonne Sauerstoff das Überleben von hundert Patienten sichert.

Vishnyakov sagte, dass Metinvest seit 2020 medizinisches Personal mit Ausrüstung und Medikamenten im Kampf gegen die Pandemie unterstützt und kürzlich Anfragen von Krankenhäusern erhalten hat, mit Sauerstoff zu helfen.

Er versicherte, dass der von den Metallurgen hergestellte Sauerstoff den medizinischen Parametern entspricht und vom staatlichen Dienst der Ukraine für die Verwendung in Krankenhäusern zertifiziert ist.

Vishnyakov sagte auch, dass rund um die Uhr Schichten im Einsatz sind, um sicherzustellen, dass die Sauerstoffversorgung nicht unterbrochen wird. „Im Moment steht dort eine Schlange von Autos. Wir legen zusätzliche Schichten ein, die Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass der Sauerstoff so schnell und in guter Qualität wie möglich zu den Bedürftigen gelangt“, sagte er.

Sauerstoff wird von Metinvest kostenlos an Krankenhäuser geliefert. Im Laufe von 15 Jahren hat sie etwa 350 Millionen Hrywnja in den Gesundheitssektor investiert…