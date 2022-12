Metinvest hat mehr als 50 "mobile Unterstände" an die Front geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Metinvest-Gruppe hat fünf mobile Unterstände an die Front geschickt, womit sich die Gesamtzahl der Unterstände auf 51 erhöht hat, berichtet der Pressedienst der Gruppe.

Die mobilen Unterstände sind aus Wellstahl gefertigt und können bei ordnungsgemäßer Installation dem Einschlag einer 152-mm-Artilleriegranate standhalten. Sie werden nun in einem verbesserten Design hergestellt, das allen Anforderungen des Militärs gerecht wird. In den Unterkünften gibt es Betten, Abteile zur Lagerung von Munition und Öfen mit Wäschetrocknern. Außerdem gibt es einen Doppelboden, der als Lagerraum genutzt werden kann, und einen Notausgang. Die Struktur kann für den Transport und die Verlegung an andere Standorte leicht demontiert werden.

„Die Schlosser-, Elektro- und Gasschweißer-Teams benötigen für die Herstellung eines Unterstandes etwa 400 Stunden. Die Kosten für einen Bau belaufen sich auf etwa 200 Tausend Hrywnja, was bedeutet, dass bereits mehr als 10 Millionen Hrywnja an die Front geschickt wurden“, so der Pressedienst.

Metinvest fügte hinzu, dass das Unternehmen diese Unterkünfte kostenlos herstellt und ausliefert und beabsichtigt, dies bis zum Ende des Krieges zu tun.