Metinvest ist der UN-Initiative zur Erholung der Ukraine beigetreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Metinvest-Gruppe ist der UN-Initiative zur Erholung der Ukraine beigetreten und hat den Ukraine Business Compact 2023 unterzeichnet, ein internationales Memorandum, das die Grundsätze für eine langfristige und nachhaltige wirtschaftliche Erholung der Ukraine festlegt. Dies wurde am Vortag vom Pressedienst des Unternehmens bekannt gegeben.

„Jetzt ist der Sieg unseres Landes im Krieg das oberste Ziel. Und darüber hinaus wird Metinvest alles in seiner Macht stehende tun, um den Staat wieder aufzubauen und ihn noch besser zu machen. Wir sind sicher, dass die Beteiligung des Bergbau- und Metallurgiesektors an diesem Prozess eine der wichtigsten sein wird“, sagte der Generaldirektor der Metinvest-Gruppe Jurij Ryschenkow.

Es wurde darauf hingewiesen, dass der UN Global Compact (UNGC) in der Ukraine der Dreh- und Angelpunkt für den Ukraine Business Compact 2023 war, der führende Vertreter der nationalen Wirtschaft zusammenbrachte.

In dem Bericht heißt es, dass die auf der Ukraine Recovery Conference 2023 initiierten und vorgestellten Grundsätze früher nur von internationalen Unternehmen unterzeichnet wurden, die sich als Investoren am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen werden, und dass nun mit Hilfe des UN Global Compact in der Ukraine auch ukrainische Unternehmen einbezogen werden.

Der Ukraine Business Compact 2023 zielt darauf ab, ein ganzes Ökosystem für die Erholung der Ukraine zu schaffen. Die Teilnehmer haben sich ihrerseits zu den Grundprinzipien der Unterstützung der langfristigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung der Ukraine verpflichtet: beständige Investitionen, Beschleunigung des umweltfreundlichen Wandels, Arbeit nach internationalen Standards, Umsetzung der besten Praktiken der Unternehmensführung und Einhaltung aller Sanktionsgesetze und -vorschriften.