Russland importiert weiterhin Metall, um die Sanktionen zu umgehen - Metinvest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland importiert trotz acht Sanktionspaketen weiterhin Stahlprodukte in die EU. Dies sagte Jurij Ryzhenkov, CEO der Metinvest-Gruppe, in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera, wie der Metinvest-Pressedienst am Donnerstag, 15. Dezember, mitteilte.

„Europäische Importeure kaufen Halbfertigprodukte aus Russland zu stark reduzierten Preisen. Und sie haben einen Vorteil gegenüber anderen Herstellern in der EU, einschließlich Metinvest, die sich weigern, von den Russen zu kaufen. Es stellt sich heraus, dass Russland den europäischen Herstellern, die sich weigern, die russische Wirtschaft zu unterstützen, auf unfaire Weise Marktanteile wegnimmt. Ich hoffe, dass dieses Schlupfloch in den nächsten beiden Paketen geschlossen wird“, sagte er.

Ryzhenkov fügte hinzu, dass die größten Importeure von russischem Stahl traditionell belgische und italienische Unternehmen sind, und Belgien hat eine russische Tochtergesellschaft, die Stahl produziert.

„Ich wäre überrascht, wenn sie dieses Schlupfloch nicht nutzen würden, um ihre Halbfertigprodukte zu importieren. Durch die Beibehaltung dieses Schlupflochs benachteiligt die EU jedoch gutgläubige europäische Produzenten, die keine Aggression unterstützen wollen, und ihre Akteure, die die Ukraine unterstützen wollen. Wir sind daher der Meinung, dass es besser wäre, diese Lücke zu schließen“, resümierte der Metinvest-Chef.