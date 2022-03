Metinvest hat ein Netz für die Lieferung humanitärer Hilfe eingerichtet, das Management bleibt in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Metinvest-Gruppe hat sich auf die Organisation von humanitären Hilfslieferungen in die vom Krieg betroffenen Regionen der Ukraine konzentriert, die Geschäftsführung des Unternehmens bleibt in Kiew. Dies sagte der Generaldirektor von Metinvest, Jurij Ryzhenkov, in einem Interview mit CNN.

„Wir tun alles, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Und wir bleiben in Kiew, zusammen mit unserem Präsidenten, den Behörden und unserem Militär, um dem Feind Seite an Seite entgegenzutreten“, sagte er.

Ryzhenkova beschrieb, wie das Unternehmen die Lieferung der humanitären Hilfe organisierte.

„Wir haben zusammen mit der Stiftung von Rinat Achmetow ein logistisches Netzwerk aufgebaut und ein Zentrum in Polen eingerichtet, in dem wir alle notwendigen humanitären Hilfsgüter sammeln. Dann liefern wir es nach Saporischschja, wo es sortiert und an die Menschen verteilt wird“, sagte er.

Ihm zufolge hat die Metinvest-Gruppe bereits 80 Tonnen an Hilfsgütern geliefert, und parallel dazu unterstützt das Unternehmen die Armee und die territoriale Verteidigung.

„Wir stellen Panzerabwehr-Igel her und liefern Stahlbetonblöcke für die Errichtung von Verteidigungsposten, wir kaufen Schutzwesten, Helme und Erste-Hilfe-Ausrüstungen, um den Schutz der Territorialverteidigung zu verbessern“, so Ryzhenkov.