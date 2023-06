Meuterei in Russland ist ein Geschenk für die Offensive der ukrainischen Streitkräfte - CNN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Meuterei in Russland begann im besten Moment für eine ukrainische Offensive. Dies schreibt CNN am Samstag, den 24. Juni.

„Das Chaos im Kreml hätte zu keinem besseren Zeitpunkt für die Ukraine kommen können… Was der russische Präsident Wladimir Putin als „bewaffnete Meuterei“ der Wagner-Söldner bezeichnete, ist ein Geschenk für ein Land, das sich seit Monaten auf eine Gegenoffensive vorbereitet, um dem russischen Militär einen vernichtenden Schlag zu versetzen… Das Wort des Tages in der Ukraine ist ‚Schadenfreude‘“, heißt es in dem Beitrag.

Am 23. Juni war ein CNN-Kamerateam in der Nähe der Frontlinie im Süden der Ukraine. Die Journalisten berichteten, sie hätten „eine große Konzentration von Truppen und Waffen“ gesehen, darunter die neuesten westlichen Waffen, die für eine Offensive bereitstanden.