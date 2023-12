Milliardenschaden: Kyivstar wegen Cyberangriffs vor Gericht verklagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Netzbetreiber Kyivstar hat wegen eines großflächigen Ausfalls infolge eines Hackerangriffs Klage bei Gericht eingereicht, um in die Arbeit des Netzes einzugreifen. Dies gab der Präsident des Unternehmens, Alexander Komarow, am Donnerstag, den 21. Dezember, in einer Telefonansprache bekannt.

Er wies auch darauf hin, dass ihm keine Informationen darüber vorliegen, dass Kunden wegen des Ausfalls Klagen gegen das Unternehmen einreichen.

„Es gibt keine solchen Klagen. Es gibt eine Klage von Kyivstar wegen Einmischung in die Arbeit seines Netzwerks. Der ukrainische Sicherheitsdienst hat acht Strafverfahren eingeleitet, aber bis jetzt habe ich noch keine Klagen von Kunden gesehen“, sagte Komarow.

Er präzisierte, dass das Unternehmen die Verluste, die es durch den Ausfall erlitten hat, noch nicht berechnet hat, aber nach vorläufigen Schätzungen belaufen sie sich auf mehrere Milliarden Hrywnja.

„Wir haben sie noch nicht gezählt und können sie auch noch nicht berechnen, da wir mit der Wiederherstellung der internen Systeme beschäftigt sind. Aber es geht um Milliarden von Hrywnja“, sagte der Präsident von Kyivstar.

Gleichzeitig versicherte er: Das Unternehmen hat keine Pläne, die Tarife zu erhöhen, um die Verluste auszugleichen.

Erinnern Sie sich, am 12. Dezember wurde der größte Mobilfunkanbieter der Ukraine Kyivstar Opfer einer Cyberattacke, deren Folgen mindestens 48 Stunden andauerten und die Mobilfunk- und Datendienste des Unternehmens beeinträchtigten. Durch den Cyberangriff war mehr als die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung ohne Mobilfunk- und Internetverbindung. Kyivstar erklärte, dass keine persönlichen Daten der Kunden abgeflossen sind.

