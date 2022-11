Das Ministerkabinett hat 337 Mio. Hrywnja für die Unternehmensentwicklung in der verarbeitenden Industrie überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Regierung hat 54 Gewinnern des Zuschussprogramms „New Level“ für die Unternehmensentwicklung in der verarbeitenden Industrie Mittel in Höhe von insgesamt 337 Mio. Hrywnja überwiesen. Dies erklärte die Erste Stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine – Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko, wie das Ministerkabinett berichtete

„Zuschussprogramme sind ein wirksames Instrument zur Unterstützung von Unternehmen, das wir zur Förderung des Unternehmertums und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze eingesetzt haben. Heute haben mehr als fünfzig Verarbeitungsbetriebe 337 Millionen Hrywnja an Zuschüssen von der Regierung erhalten. Die Entwicklung der Verarbeitung ist unser strategisches Ziel, und wir investieren in diese Richtung, um mehr Fertigprodukte mit einem höheren Anteil an Wertschöpfung zu produzieren und zu exportieren. Die Unternehmer, die diese Zuschüsse erhalten haben, werden im Zuge der Umsetzung ihrer Projekte mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen“, sagte Julia Swiridenko.

Ihr zufolge haben die Ukrainer bereits jetzt im Rahmen verschiedener Projektprogramme staatliche Zuschüsse für die Gründung oder Entwicklung von Unternehmen in Höhe von über 600 Millionen Hrywnja erhalten.