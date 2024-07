Das Ministerkabinett hat erlaubt, keine Daten zur Beschaffung von Verteidigungsgütern zu veröffentlichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beschaffungen für die Streitkräfte der Ukraine, militärische Formationen, höhere militärische Bildungseinrichtungen, Strafverfolgungsbehörden, den Staatlichen Dienst für Notsituationen sowie Ukrsalisnyzja werden ohne offene Ausschreibungen durchgeführt.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat in einer Sitzung am 5. Juli die Regeln für das öffentliche Auftragswesen geändert: die Sicherheit der Bieter wurde erhöht, die Möglichkeiten des Missbrauchs von Kunden wurden reduziert und die Liste der Gründe für eine Auftragsvergabe ohne offene Ausschreibungen wurde erweitert. Dies teilte der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums am Vorabend, dem 8. Juli, mit.

Die Liste der Gründe für eine Beschaffung ohne die Verwendung eines elektronischen Beschaffungssystems wurde erweitert.

Wie das Ministerium erklärte, werden die Beschaffung von Verteidigungsgütern und die Beschaffung für Ukrsalisnyzja ohne offene Ausschreibungen durchgeführt.

Außerdem dürfen die Kunden nicht mehr den Ort angeben, an dem das Unternehmen ansässig ist, sondern nur noch z.B. den Bezirk oder die Region. Es wird erklärt, dass es dadurch für den Feind schwieriger wird, den Standort zu finden.

Gleichzeitig sind die Kunden nun verpflichtet, eine Liste von Dokumenten in Form von zwei separaten Anhängen zu den Ausschreibungsunterlagen zu erstellen.

Eine weitere Neuerung: das Recht der Kunden, Waren aus Partnerländern zu kaufen, mit denen die Ukraine Abkommen über das freie öffentliche Beschaffungswesen geschlossen hat, ohne dass eine Untergrenze gilt.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium ein neues Beschaffungssystem eingeführt, das den Standards der Anti-Terror-Operation entspricht.