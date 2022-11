Das Ministerkabinett hat die Wasserfläche der Donauhäfen erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Regierung hat beschlossen, die Wasserfläche der Donauhäfen zu erweitern. Dies wird auf der Website des Ministerkabinetts am Freitag, den 11. November

berichtet. Laut Ministerpräsident Denys Schmyhal geht es um die Häfen in Ismajil, Reni und Ust-Dunaisk.

„Es ist uns gelungen, den Frachtumschlag dieser Häfen in den letzten sechs Monaten von 30 Tausend Tonnen pro Monat auf 1,7 Millionen Tonnen zu erhöhen. Mehr als das 50-fache. Und das ist noch nicht alles. Wir stellen fest, dass bis zu hundert Schiffe an der Einfahrt zu diesen Häfen Schlange stehen, also arbeiten wir daran, ihre Kapazität zu erweitern. Die heutige Entscheidung der Regierung zielt genau darauf ab. Außerdem wird die Sicherheit der Schifffahrt auf der Donau verbessert, insbesondere die Kontrolle und die Einhaltung der angegebenen Wassertiefen“, so der Ministerpräsident.

Durch die Eröffnung neuer Grenzübergänge und die Erweiterung der Wasserfläche der Donauhäfen wird es laut Schmyhal möglich sein, „den Export zu steigern und die wirtschaftliche Stabilität zu stärken“.