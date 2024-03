Die mobile Kommunikation ist in der Region Sumy wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die mobile Kommunikation in der Region Sumy, die durch die russischen Angriffe auf die funktechnischen Einrichtungen in der Region verloren gegangen war, ist wiederhergestellt. Darüber sagte am Donnerstag, den 14. März, der Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Sumy, Vladimir Artyukh, in der Sendung des TV-Marathon, schreibt RBC-Ukraine.

„Was die Kabelübertragung betrifft, so haben wir die Nutzer von Radio- und Fernsehsendungen auf Kabel umgestellt“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Artyukh fügte hinzu, dass es keine Hindernisse gibt, die Bevölkerung über Luftwarnungen zu informieren.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen Raketen- und Luftangriffe auf die radiotechnischen Einrichtungen der Region Sumy geflogen haben. Die Sendeanlagen in Sumy, Shostka, Bilopolye und Trostyanets wurden außer Betrieb gesetzt.

Zuvor wurde bekannt, dass die Russen in der Nacht zum Donnerstag Einrichtungen der Fernsehinfrastruktur in der Region Charkiw getroffen haben.