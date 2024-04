"Ich bin ein Mobilisierungsverweigerer": Ein Trend auf TikTok hat die Ukrainer verärgert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche haben neue Trends im Zusammenhang mit der Umgehung der Mobilisierung in der Social Media-Anwendung TikTok an Popularität gewonnen. Zunächst stritten sich die Nutzer in den Kommentaren unter dem Video, und dann gab es eine starke Antwort von Soldaten, was genau – weiter in der Geschichte.

„Das tägliche Leben eines Mobilisierungsverweigerers“

Eine Reihe von ukrainischen Männern, die sich nicht den Streitkräften der Ukraine angeschlossen haben, haben einen demütigenden Trend „Alltag der Mobilisierungsvermeider“ gestartet. Die Nutzer filmten und posteten Videos aus dem Urlaub, oft aus dem Ausland, und bezeichneten sich selbst als Mobilisierungsvermeider.

Im Allgemeinen war TikTok voll mit Posts, in denen Männer malerische Aussichten, Spaziergänge, Urlaub am Meer oder in einem Restaurant zeigen.

Die Nutzer unterzeichneten diese Beiträge auf unterschiedliche Weise: „Jedes Wetter ist gut, wenn man ein Mobilisierungsflüchtling ist“, „Wie sich das Leben anfühlt, wenn man ein Mobilisierungsflüchtling ist“, „Aufgewacht – ausgewichen“.

Interessant ist, dass in den Kommentaren die meisten Leute diese Prahlerei über das friedliche Leben unterstützen.