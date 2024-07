In Mykolajiw wurde ein Großbrand gelöscht: Es gibt immer noch schwelende Brandherde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Einheiten des Staatlichen Katastrophenschutzes sind weiterhin vor Ort und ergreifen umgehend Maßnahmen, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern, das in regelmäßigen Abständen unter dem Einfluss von Wind entsteht.

In Mykolajiw löschten Rettungskräfte einen Großbrand in einem offenen Bereich. Offenes Feuer wird noch nicht beobachtet, aber einzelne Schwelzellen sind noch vorhanden. Darüber informiert der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes in Facebook am Mittwoch, 24. Juli.

„Ab 08:00 Uhr am 24. Juli werden noch einzelne Schwelzellen beobachtet, zu denen der Zugang aufgrund des dicht mit hohen Büschen bewachsenen Geländes und der potenziellen Gefahr der Detonation von Munition unmöglich ist“, heißt es in der Nachricht.

Vor Ort sind weiterhin Einheiten des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen im Einsatz, die umgehend Maßnahmen ergreifen, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern, das regelmäßig unter dem Einfluss von Wind entsteht.

Am Abend des 23. Juli betrug die ungefähre Fläche des Feuers 30 Hektar. Die Rettungskräfte riefen die Bürger auf, in der Trockenzeit vorsichtig zu sein und Brände bei heißem Wetter zu vermeiden.