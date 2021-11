In der Nähe von Mykolajiw haben Jäger einen Fremden verwundet, weil sie ihn für einen Wilderer hielten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Bezirk Mykolajiw rammten und beschossen vier Jäger das Auto eines Fremden, weil sie annahmen, der Mann sei ein Wilderer. Das teilte der Pressedienst der Polizei der Region am Sonntag, 21. November, mit.

Den Ordnungshütern zufolge meldete sich ein 50-jähriger Mann und gab an, dass sein Hyundai Tucson in der Nähe des Dorfes Ukrainka von unbekannten Angreifern beschossen worden sei.

„Das Opfer fuhr durch ein Feld, als Fremde in einem Niva-Fahrzeug begannen, ihn zu verfolgen. Die Männer holten den Beschwerdeführer ein, indem sie in sein Fahrzeug fuhren, woraufhin dieser eine Schrotflinte in die Luft abfeuerte. Daraufhin begann einer der Gegner, mit einer Schrotflinte auf das Fahrzeug des Fahrers zu schießen“, heißt es in dem Bericht.

Der Fahrer des Hyundai Tucson erlitt dabei Verletzungen am Arm und am Kopf und wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Die Jäger erklärten ihr Vorgehen damit, dass sie, als sie das Auto auf dem Feld sahen, dachten, es sei von einem Wilderer gefahren worden. Natürlich begannen sie, ihm zu folgen. Als der Verdächtige zu rennen und zu schießen begann, erwiderten sie das Feuer.

Es wurde festgestellt, dass außer dem Opfer auch ein 36-jähriger Mann aus Odessa der Schütze war. Er wurde inhaftiert. Beide Pistolen wurden beschlagnahmt.

Es wurde ein Strafverfahren nach dem Artikel über versuchten vorsätzlichen Mord (Teil 1 von Artikel 115 des Strafgesetzbuchs) eingeleitet, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren geahndet wird.

Zuvor hatte der Fahrer eines BMW-Fahrzeugs in Kiew auf einer Brücke mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Er wurde festgenommen…