Die Nachfrage nach Grundstücken und Immobilien ist in der Ukraine gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Jahr 2024 ist es wahrscheinlicher, dass die Ukrainer Land verkaufen oder in anderes Eigentum überführen. im ersten Quartal 2024 wurden 185 Tausend Verträge über die Veräußerung von Grundstücken notariell beurkundet.

In der Ukraine wurden im ersten Quartal 2024 mehr als 185 Tausend Verträge über die Veräußerung von Grundstücken abgeschlossen, das sind 36,4% mehr als vor dem Krieg und 56% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres: Damals beglaubigten Notare fast 119 Tausend solcher Formulare. Dies geht aus den Daten des Einheitlichen Registers der notariellen Formulare des Justizministeriums hervor, berichtet Opendatabot.

Gleichzeitig stiegen die Veräußerungen von anderen Immobilien um 55%, aber sie sind immer noch geringer als im Jahr 2021.

Im ersten Quartal dieses Jahres hatten die Notare mehr als 181.000 solcher Formulare zu verzeichnen. Im Vergleich dazu waren es im gleichen Zeitraum des letzten Jahres fast 117 Tausend solcher Vereinbarungen. Das sind jedoch immer noch 16 Prozent weniger als vor dem Krieg: Damals wurden etwas mehr als 216 Tausend Formulare für die Landveräußerung verwendet.

Analysten zufolge wird nicht immer nur ein Notarformular für eine notarielle Handlung verwendet. Dementsprechend ist die Anzahl der Aktionen nur annähernd und im Vergleich zu früheren Jahren.

Zur Erinnerung: Der Grundstücksmarkt in der Ukraine wurde am 1. Juli 2021 eröffnet. In den ersten zweieinhalb Jahren konnten nur Privatpersonen, d.h. ukrainische Staatsbürger, landwirtschaftliche Flächen bis zu einer Größe von 100 Hektar kaufen.

Im Januar dieses Jahres wurde berichtet, dass die ersten Verträge mit juristischen Personen auf dem Markt für landwirtschaftliche Flächen registriert wurden.