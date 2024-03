Die Nachfrage nach Neuwagen in der Ukraine ist um das Anderthalbfache gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Februar wurden in der Ukraine etwa 5,7 Tausend neue Personenkraftwagen verkauft. Dies meldet UkrAwtoProm.

Es wird festgestellt, dass der Markt für neue Personenkraftwagen im Vergleich zum Februar 2023 um 51% gestiegen ist. Gegenüber dem Februar-Indikator der Vorkriegszeit 2021 liegt die Umsetzung von Neuwagen nur um 11% zurück.

Am meisten wurden Autos der Marke Toyota verkauft – 858 Autos. Das sind 70% mehr als im letzten Jahr. Danach folgt die Marke Renault – 706 Einheiten (+64%). An dritter Stelle Volkswagen – 472 Einheiten (+53%), an vierter Stelle Skoda – 452 Einheiten (+38%), an fünfter Stelle Peugeot – 348 Einheiten (+364%).

Der Bestseller des Monats Februar auf dem ukrainischen Markt für Neuwagen ist nach wie vor der Crossover Renault Duster mit 603 Zulassungen.

Insgesamt wurde die inländische Flotte seit Anfang des Jahres mit mehr als 10 Tausend Neuwagen aufgefüllt, das ist anderthalb Mal mehr als im gleichen Zeitraum 2023.

Erinnern Sie sich, im letzten Jahr wurden in der Ukraine fast 61 Tausend neue Personenkraftwagen im Wert von mehr als 105,5 Milliarden Hrywnja verkauft.

Im Januar wurden mehr als 3,5 Tausend batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Die Nachfrage nach Elektroautos stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das 2,8-fache.