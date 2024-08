Nachrichten vom 14. August: Verdacht gegen den Leiter des Antimonopolkomitees der Ukraine und Verhaftung des ehemaligen Leiters von Charkiwoblenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über das Kreditrating.

Am 13. August stufte Fitch Ratings die Kreditwürdigkeit der Ukraine aufgrund des Beginns der Umstrukturierung der Eurobonds herab.

Über den Verdacht gegen den Leiter des Antimonopolkomitees der Ukraine.

Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros haben mit Genehmigung der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft eine Mitteilung über den Verdacht der illegalen Bereicherung in Höhe von 56,2 Millionen Hrywnja und der Angabe falscher Informationen an Pawlo Kyrylenko, den Leiter des Antimonopolkomitees der Ukraine, zugestellt.

Über die Verhaftung des ehemaligen Leiters von Charkiwoblenergo.

Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben zwei Mitorganisatoren eines kriminellen Plans zur Veruntreuung von über 12,5 Millionen Hrywnja verhaftet und versucht, weitere 120 Millionen Hrywnja beim Kauf von Transformatoren und Messgeräten von Charkiwoblenergo JSC zu veruntreuen.

Bei den betroffenen Personen handelt es sich um den amtierenden Vorstandsvorsitzenden von Charkiwoblenergo JSC (2020-2024) und den Leiter eines Handelsunternehmens.

Über das Kernkraftwerk Saporischschja.

Den Experten der IAEO wurde von den Russen kein Zugang zum Kühlturm des Kernkraftwerks Saporischschja gewährt, in dem ein Feuer ausgebrochen war.

Exklusiv für EP:

Plus 50% in einem Jahr. Warum der Wohnungsmietmarkt in Kiew in die Höhe geschossen ist

Die Kosten für die Anmietung von Wohnungen in Kiew steigen rapide an – im letzten Jahr um 50%. Warum ist das so und wie wirken sich Stromausfälle, Brückensperrungen und U-Bahn-Unfälle auf Preise und Nachfrage aus?