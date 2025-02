Nachrichten vom 7. Februar: Klitschkos Stellvertreter in Haft, aserbaidschanischer Gastransit durch die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über Russland. Russland beabsichtigt, seine Befugnisse zu erweitern, um eingefrorene Gelder ausländischer Unternehmen und Investoren zu beschlagnahmen. Transit. Es wird an der Möglichkeit gearbeitet, aserbaidschanisches Gas durch die Ukraine nach Europa zu transportieren. Der Fall Komarnitsky. Ein Richter des Hohen Anti-Korruptionsgerichts verhängte gegen eine Abgeordnete des Kiewer Stadtrats, die der Landnahme verdächtigt wird, eine Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 50 Millionen Hrywnja. Olena Martschenko, ein Mitglied des Kiewer Stadtrats aus Batkiwschtschyna, passt auf die Beschreibung der Strafverfolgungsbeamten.

Darüber hinaus hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht den stellvertretenden Leiter der Kiewer Stadtverwaltung Petro Olenych für zwei Monate in Haft genommen und die Kaution auf 15 Millionen Hrywnja festgesetzt. Gegen den Leiter der Landkommission Mykhailo Terentyev wurde ebenfalls eine Zwangsmaßnahme verhängt – zwei Monate Haft mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von fast 20 Millionen Hrywnja. Über die Nationalbank der Ukraine. Die internationalen Reserven der Ukraine beliefen sich am 1. Februar 2025 auf 43 Milliarden Dollar. Im Januar sind sie um 1,8% gesunken. EP exclusiv: Gotcha. Komarnitsky, der „Wachhund“ für Kiew, wurde auf frischer Tat ertappt. Das Nationale Antikorruptionsbüro führte eine groß angelegte Operation namens „Saubere Stadt“ durch, bei der Beamte und Geschäftsleute bei der Korruption von Grundstücken in Kiew enttarnt wurden. Wie haben die Machenschaften funktioniert?