In der Nacht hat die russische Armee einen Luftangriff auf die Region Cherson geflogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht auf den 20. Oktober haben russische Truppen Luftangriffe auf zwei bewohnte Gebiete in Cherson geflogen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin.

„Auf Zmievka hat der Feind vier Luftangriffe geflogen. Zwei weitere KAB trafen Novoberislav. Informationen über Verluste und Zerstörungen werden gerade ermittelt“, sagte er.

Außerdem wurden in der Nacht unter Beschuss des vorübergehend besetzten linken Ufers Wohnviertel des Bezirks Korabelny in Cherson getroffen.

„Ein Haus hat Feuer gefangen, ein anderes wurde zerstört. Die Informationen werden gerade geklärt. Es gibt keine Verwundeten oder Toten“, schrieb der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson Roman Mrochko im Telegram.

Im Laufe des vergangenen Tages hat der Feind 97 Mal die Siedlungen der Region Cherson beschossen und dabei 461 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Grads, AGS, Panzern, Flugzeugen und unbemannten Flugzeugen abgeworfen.

„Das russische Militär hat Wohnviertel von Siedlungen in der Region, ein Verwaltungsgebäude und eine Bildungseinrichtung in Beryslaw und ein Verwaltungsgebäude in Cherson getroffen. Durch die russische Aggression wurden sieben Menschen verletzt“, betonte Prokudin.