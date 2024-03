Naftohas hat seine Beiträge zum Staatshaushalt erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Naftohas-Gruppe hat im Januar-Februar 11,4 Mrd. Hrywnja an Steuern an den Staat und die lokalen Haushalte gezahlt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Vortag mit.

„Insgesamt hat die Naftohas-Gruppe seit Anfang 2024 11,4 Milliarden Hrywnja an Steuern an den Staat gezahlt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Februar im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023 die Abzüge um 17,8% gestiegen sind – auf 5,3 Milliarden Hrywnja. Davon entfielen 4,8 Milliarden auf den Staatshaushalt und 0,5 Milliarden auf den lokalen Haushalt.

Wir erinnern Sie daran, dass Naftohas im Jahr 2023 mehr als 90,2 Mrd. Hrywnja an Steuerzahlungen geleistet hat. Die lokalen Haushalte erhielten davon 6,8 Mrd. Hrywnja.