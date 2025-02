"Naftohas verkauft Gas für 17.000 Hrywnja und kauft es für 32.000 Hrywnja", sagt der Abgeordnete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gaspolitik von Naftohas bleibt intransparent und die Handlungen des Unternehmens werfen immer mehr Fragen auf.

Dies erklärte Olexij Kucherenko, erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe der Werchowna Rada, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Facebook-Seite.

Ihm zufolge bedroht die Situation auf dem Gasmarkt in der Ukraine die Stabilität des Energiesystems, da das staatliche Monopol entgegen der wirtschaftlichen Logik handelt.

„Die Naftohas-Tochter Ukrtranshas kauft bereits importiertes Gas zu Hrywnja 32,5 Tausend ($790) pro tausend Kubikmeter. Sie kauft sehr große Mengen. Der Preis ist bereits mehr als 2-mal höher als im Sommer 2024, als das Gas aktiv in die Speicher gepumpt werden musste“, schrieb Kutscherenko.

Dem Abgeordneten zufolge verkauft Naftohas Gas auf dem heimischen Markt zu einem Preis von 17.000 Hrywnja pro tausend Kubikmeter, wodurch der Markt praktisch zusammenbricht. Er merkte auch an, dass das Unternehmen alles getan hat, um die Gasproduktion durch private Unternehmen zu minimieren.

„Die ‚Effizienz‘ ist nicht mehr zu steigern! Was glauben Sie, wer am Ende für all das bezahlen wird? Und woher soll das Geld kommen, um den enormen Bedarf an importiertem Gas für die nächste Heizsaison zu decken?“, betonte Kutscherenko.

Zuvor hatte die Nichtständige Untersuchungskommission für Energie der Werchowna Rada wegen der Gasknappheit eine Prüfung von Naftohas eingeleitet.