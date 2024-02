Najew sprach über die Verstärkung der Verteidigungslinien im Norden der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Arbeiten zur Ausrüstung von Verteidigungslinien und Stellungen sowie zur Verminung des Geländes werden in der nördlichen Operationszone täglich fortgesetzt. Dies teilte der Kommandeur der Gemeinsamen Streitkräfte Sergej Najew am Dienstag, den 6. Februar auf seiner Facebook-Seite mit.

„Die Streitkräfte der Ukraine und die regionalen Militärverwaltungen sind an den Aktivitäten beteiligt. Die ukrainischen Streitkräfte rüsten Feldbefestigungen aus, und die regionalen Militärverwaltungen richten konkrete Strukturen ein und führen andere Aufgaben aus. All dies wird getan, um unsere Verteidigungskapazitäten zu stärken“, sagte er in seiner Botschaft.

Der Militär fügte hinzu, dass auch Vorbereitungen für künftige Streitkräfte getroffen werden, die einrücken werden, wenn die Bedrohung zunimmt, außerdem wird die Feldbefestigung mit Beton zu einer dauerhaften Festung umgebaut.

„In dieser Woche wurden mehr als 3,5 Tausend Panzerabwehrminen verlegt, 4,5 Kilometer Panzergraben und 5 Tausend Gräben ausgehoben. Auf den Verteidigungsstellungen wurden bereits etwa 25 Schießanlagen aus Beton installiert“, fasst Najew zusammen.

Sergej Najew hat die Ausbildung der Einheiten der Anti-Panzer-Reserven mit der maximalen modellierten Situation gezeigt.