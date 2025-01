Die Nationalbank der Ukraine hat geschätzt, um wie viel die Inflation gestiegen wäre, wenn die Tarife für Haushalte marktbasiert wären

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine könnte die Angleichung der Tarife auf ein marktwirtschaftliches Niveau zu einem zusätzlichen Anstieg der Inflation führen. Wir sprechen hier von zusätzlichen 4,7 Prozent.

In der Ukraine könnte die Angleichung der Tarife an das Marktniveau zu einem zusätzlichen Anstieg der Inflation um 4,7% führen, so der Inflationsbericht der ukrainischen Nationalbank vom Januar 2025. Angesichts der Tatsache, dass die Inflation bei den Verbrauchern im vierten Quartal rasch anstieg und sich im Dezember auf 12,0% beschleunigte, könnte sie mit dem möglichen zusätzlichen Anstieg der Inflation aufgrund der Anpassung der Tarife an das Marktniveau 16,7% erreichen. Nach Angaben der NBU wurde dies jedoch durch das Moratorium für die Erhöhung der Versorgungstarife (Erdgas, Heizung und Warmwasser) verhindert. Die NBU erinnerte daran, dass die weltweiten Gaspreise nach wie vor deutlich höher sind als die Preise, die zur Berechnung der Versorgungstarife für die Ukrainer herangezogen werden. Zur Erinnerung: Nach Schätzungen der NBU wird die Inflation in der Ukraine im zweiten Quartal mit 15% gegenüber dem Vorjahr ihren Höhepunkt erreichen und ab Mitte des Jahres zurückgehen. Bis Ende 2025 wird sich die Inflation auf 8,4% verlangsamen, was auf die zinspolitischen Maßnahmen der NBU, die Stabilität des Devisenmarktes, höhere Ernten, eine verbesserte Energiesituation, ein geringeres Haushaltsdefizit und einen moderaten externen Preisdruck zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird der Durchschlagseffekt der höheren Energiekosten auf die Inflation, der bereits weitgehend eingetreten ist, allmählich abnehmen.