Ein neuer Rekord beim Stromverbrauch in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Hochspannungsleitungen in den Regionen Saporischschja, Dnipropetrowsk und Tschernihiw wurden aufgrund von Schutzmaßnahmen abgeschaltet.

Die Ukraine hat einen neuen Höchstwert beim Stromverbrauch an einem Wochenende verzeichnet. Dies meldete Ukrenergo am Montag, den 21. August.

Demnach lag der Höchstverbrauch gestern um 0,3 % über dem bisherigen Rekordwert vom Samstag, dem 5. August.

„Im Allgemeinen war der Wochenendverbrauch ebenso wie die Temperatur ungewöhnlich hoch: Am Samstag, dem 19. August, war der Verbrauch um 5 % höher als am vorangegangenen Samstag, dem 12. August, und der gestrige Wert übertraf den des vergangenen Sonntags um 10 %“, heißt es in der Meldung.

Durch die Schutzmaßnahmen wurden drei Hochspannungsleitungen in den Regionen Saporischschja, Dnipropetrowsk und Tschernihiw für kurze Zeit abgeschaltet, ohne dass die Verbraucher vom Stromnetz getrennt wurden.

Neuerlicher Beschuss durch russische Aggressoren beschädigte Netze in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw, Cherson und Saporischschja. Die Stromversorgung wird mit Genehmigung des Militärs unter Berücksichtigung der Sicherheitslage wiederhergestellt.

Aufgrund des schlechten Wetters sind 18 Siedlungen in der Region Tschernihiw stromlos. Aus anderen Gründen sind bis zum Morgen noch 450 Ortschaften ohne Strom.

Die Reparaturarbeiten an den Stromerzeugungsanlagen gehen weiter. Einer der Blöcke der Wärmekraftwerke ist nach einer Notreparatur wieder in Betrieb.

Auch heute wird in den Morgen- und Abendstunden Strom aus der Slowakei und der Republik Moldau importiert, mit einer Höchstleistung von bis zu 518 MW in einigen Stunden. Es gibt keinen Export.