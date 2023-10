In neun Regionen kam es zu Stromausfällen - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In neun Regionen der Ukraine kam es aufgrund des Beschusses durch russische Aggressoren und technologischer Ausfälle zu Stromausfällen. Dies teilte das Energieministerium am Donnerstag, den 5. Oktober mit.

So wurde in der Region Mykolajiw durch herabfallende Trümmer einer Drohne eine Stromleitung beschädigt und die Verbraucher waren stromlos. Auch einige Verbraucher in den Regionen Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw sind aufgrund von Beschuss weiterhin ohne Licht. Die Reparaturteams arbeiten dort, wo es die Sicherheitslage erlaubt.

Darüber hinaus blieben aufgrund von technischen Verstößen in der Region Dnipropetrowsk vorübergehend 7,4 Tausend Verbraucher ohne Licht, in der Region Czernowitz – 29 Tausend Verbraucher. Jetzt sind alle geheilt.

Gleichzeitig reicht die Stromproduktion der ukrainischen Kraftwerke aus, um den Bedarf der Verbraucher zu decken. Die Stromingenieure bereiten das Energiesystem weiterhin auf die Heizperiode vor.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 4. Oktober ein weiterer Wärmekraftwerksblock in der Ukraine seine Arbeit aufgenommen hat. Er erweitert das Energiesystem um eine Kapazität von 200 MW.