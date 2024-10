Nicht nur Einkommen: Die Ukraine versucht, alle eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu beschlagnahmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Botschafter in den USA hat über Schritte gesprochen, um eingefrorene russische Gelder vollständig zu Gunsten Kiews zu konfiszieren.

Die Ukraine arbeitet daran, den gesamten Betrag der blockierten russischen Gelder zu konfiszieren, nicht nur die Einkünfte aus diesen Vermögenswerten. Dies erklärte die Botschafterin der Ukraine in den Vereinigten Staaten, Oksana Markarova, in einem Kommentar an Ukrinform.

„Diese (eingefrorenen – Anm. d. Red.) Gelder – die sich insgesamt auf etwa 300 Milliarden Dollar belaufen – sollten unserer Meinung nach alle beschlagnahmt und der Ukraine übergeben werden“, betonte die Botschafterin.

Sie wies darauf hin, dass die Arbeit in dieser Richtung weitergeht. Insbesondere die Vereinigten Staaten unterstützen die vollständige Beschlagnahmung, und der Kongress hat der Regierung mit der Verabschiedung des REPO-Gesetzes bereits die entsprechenden Befugnisse eingeräumt. Die G7-Partner haben jedoch beschlossen, in gemeinsamer Abstimmung weitere Schritte zu unternehmen, und alle müssen von der Notwendigkeit einer vollständigen Beschlagnahme überzeugt werden.

Während die Diskussionen über die vollständige Beschlagnahme noch andauern, schlug die US-Seite Anfang des Jahres vor, die Erlöse aus den eingefrorenen Geldern bereits jetzt zugunsten der Ukraine zu verwenden. So haben die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben im Juni beschlossen, der Ukraine ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Dollar zu gewähren, das aus den Erträgen künftiger Perioden zurückgezahlt werden soll.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder am 25. Oktober eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, in der sie erklärten, dass sie sich auf die Einzelheiten der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 50 Mrd. Dollar an die Ukraine auf Kosten der russischen Vermögenswerte geeinigt haben.