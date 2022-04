Nikolaev, Charkiw und Zelenodolsk gerieten unter Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Mittwochabend, 20. April, beschossen russische Truppen die Städte Mykolajiw, Charkiw und Selenodolsk in der Region Dnipropetrowsk. Dies wurde von den örtlichen Behörden gemeldet.

So meldete der Bürgermeister von Mykolajiw Aleksandr Senkevich nach 21:00 Uhr Explosionen in der Stadt.

„Freunde, wir hören wieder Explosionen in Mykolajiw. Bleiben Sie in Schutzräumen oder halten Sie zumindest die Zwei-Wände-Regel ein. Bleibt weg von den Fenstern!“ – drängte der Vorsitzende des Stadtrats.

Die Nutzer des Netzes veröffentlichten Videos von den Explosionen.

Der Bürgermeister von Selenodolsk, Dmitri Nevesely, berichtete ebenfalls über den Beschuss der Stadt. Ihm zufolge gab es keine Verletzten.

„Menschen wurden nicht verletzt. Nach dem Beschuss ist die Kommunikation zerstört. Daher gibt es keine Strom- und Wasserversorgung. Wir werden am Morgen mit den Restaurierungsarbeiten beginnen. Bleiben Sie ruhig. Halten Sie sich in der Nähe von sicheren Orten auf, damit Sie im Bedarfsfall sofort hinübergehen können“, beschrieb er die Situation in der Stadt.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk, Olexander Vilkul, teilte seinerseits mit, dass der Feind zwei Siedlungen in der Nähe von Krywyj Rih – Zelenodolsk und das Dorf Bolshaya Kostromka – von Grads aus beschossen habe.

Schließlich meldeten die lokalen Telegrammsender, dass der Feind erneut das Feuer auf Charkiw eröffnete. Infolgedessen brachen in der Stadt Brände aus. Es gibt noch keine offiziellen Informationen…