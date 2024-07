In Nizhyn ist die Zahl der Verwundeten nach einem Angriff durch ein unbemanntes Luftfahrzeug stark angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Wohnheim, in dem vor allem Menschen im Rentenalter untergebracht waren, wurde getroffen. Jetzt ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

Die Zahl der Verwundeten in Nizhyn ist nach dem Angriff von „Shahid“ auf 15 Personen gestiegen. Und das Wohnheim, das getroffen wurde, ist nicht zum Wohnen geeignet, sagte der Stadtchef von Nizhyn Alexander Kodola in einem Kommentar zu Suspilny am Freitag, den 26. Juli.

Ihm zufolge wurden alle 15 Menschen sofort in das städtische Krankenhaus gebracht. Um 9:30 Uhr sind noch vier Personen im Krankenhaus.

„Wir sind jetzt damit beschäftigt, die Folgen des Angriffs zu beseitigen. Das Haus selbst wurde schwer beschädigt. Wir sind damit beschäftigt, die Menschen zu evakuieren. In dem Wohnheim lebten Menschen im Rentenalter. Es gab 24 Wohnungen. Wir werden die Türen und Fenster mit Brettern verschließen. Es gibt weder Gas, noch Wasser oder Licht in dem Haus. Wir müssen größere Reparaturen durchführen“, sagte Kodola.

Erinnern Sie sich, in der Nacht des 26. Juli griffen die Russen die Region Tschernihiw mit Kamikaze-Drohnen an. Bei dem Angriff wurde Nezhin getroffen – eine Infrastruktureinrichtung und ein Wohnheim. Es wurde über ein Opfer berichtet.