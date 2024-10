Norwegen hat einen Militärattaché-Posten in Kiew eingerichtet, wie der Verteidigungsminister des Landes bekannt gegeben hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der neue Beamte in der Botschaft in der Ukraine wird für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen norwegischen und ukrainischen Akademikern und der Industrie auf dem Gebiet der Innovation im Verteidigungsbereich und der industriellen Entwicklung zuständig sein

Das norwegische Verteidigungsministerium hat den Posten eines Militärattachés in Kiew eingerichtet. Nach Ansicht des Leiters des norwegischen Verteidigungsministeriums, Bjørn Arild Gram, könnte dies in Zukunft für norwegische Unternehmen von Bedeutung sein, um eine Produktion in der Ukraine aufzubauen.

Der Minister sagte dies in einem Kommentar auf dem Portal Forsvarets forum.

Er wies darauf hin, dass der neue Beamte in der Botschaft in der Ukraine für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen norwegischen und ukrainischen Wissenschaftlern und der Industrie im Bereich der Verteidigungsinnovation und der industriellen Entwicklung zuständig sein wird.

„Um den enormen Bedarf der Ukraine zu decken, sind erhebliche Investitionen und die Beteiligung des Privatsektors erforderlich. Norwegische Unternehmen wollen ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Lösungen sowohl kurz- als auch langfristig teilen. Das ist auch der Wunsch der ukrainischen Seite“, erklärte Gram.

Er betonte auch, dass norwegische Unternehmen langfristig daran interessiert sein könnten, in der Ukraine eine Produktion aufzubauen.

Zuvor hatte die norwegische Regierung beschlossen, bis zu 967 Millionen Kronen (ca. 87,5 Millionen Dollar) für vier neue Projekte zur Kapazitätserweiterung bereitzustellen, unter anderem für die Produktion von Raketentriebwerken und Komponenten zur Herstellung von Sprengstoffen. Das Land wird auch die Innovationsförderung für norwegische Verteidigungsunternehmen, die Ausrüstung für die Ukraine entwickeln, verstärken.