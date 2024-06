Norwegen wird die Luftverteidigung für die Ukraine mit 240 Millionen Euro finanzieren - MFA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das norwegische Außenministerium hat auf seiner Netzwerkseite X angekündigt, dass es 240 Millionen Euro für die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung bereitstellen wird.

Norwegen stellt 240 Millionen Euro für die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung bereit.

Dies gab das norwegische Außenministerium auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Den Angaben zufolge werden 125 Millionen Euro dieses Betrags für eine gemeinsame Initiative Deutschlands und Norwegens sowie Dänemarks und der Niederlande zur Lieferung von 100 Raketen für das Patriot-System verwendet, die zuvor vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt wurde.

„Deutschland hat heute bestätigt, dass es zusammen mit Norwegen, Dänemark und den Niederlanden die Neubeschaffung des Patriot-Systems finanzieren wird, damit so schnell wie möglich 100 Patriot-Raketen an die Ukraine geliefert werden können. Norwegen wird 125 Millionen Euro für diese Zusammenarbeit zur Verfügung stellen“, teilte das Außenministerium in einer Erklärung mit.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ukraine weitere 100 Raketen für das Patriot-Luftabwehrsystem von Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Dänemark erhalten wird.