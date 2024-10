Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat einen flüchtigen ehemaligen Abgeordneten in Abwesenheit in Untersuchungshaft genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Abgeordnete wird beschuldigt, mehr als 1,5 Mrd. Hrywnja von den Unternehmen Tscherkassyoblenerho und Zaporizhiyoblenerho genommen zu haben.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat am Freitag, den 4. Oktober, entschieden, einen ehemaligen Volksabgeordneten, der im Fall der Beschlagnahmung von mehr als 1,5 Milliarden Hrywnja der Unternehmen Tscherkassyoblenergo und Saporischschjaoblenergo angeklagt ist, in Abwesenheit in Untersuchungshaft zu nehmen. Dies teilte der Pressedienst des Obersten Anti-Korruptionsgerichts mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Oberste Anti-Korruptionsgericht auch beschlossen hat, in Bezug auf den ehemaligen Volksvertreter ein Sonderverfahren in Abwesenheit des Angeklagten (in absentia) durchzuführen.

Das Gericht nennt den Namen des Angeklagten nicht, aber die Menschenrechtsorganisation Transparency International Ukraine schreibt, dass es sich um Dmytro Kryuchkov handelt.

Sie fügen hinzu, dass das Richtergremium des Obersten Anti-Korruptionsgerichts Dmytro Kryuchkov am 3. Oktober 2024 zur internationalen Fahndung erklärt hat. Es ist bekannt, dass der ehemalige Abgeordnete am 15. Februar 2024 ins Ausland gegangen und nicht zurückgekehrt ist.

Kryuchkov wird beschuldigt, 1,5 Milliarden Hrywnja von Tscherkassyoblenergo und Saporischschjaoblenergo übernommen zu haben. Die Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros untersuchen seit 2015 den Fall der Veruntreuung des Vermögens von Saporischschjaoblenergo in besonders großem Ausmaß.