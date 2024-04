Der Oberste Justizrat hat Knjasjew von der Ausübung der Justiz suspendiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberste Justizrat hat einen Richter des Obersten Gerichtshofs, den ehemaligen Chef des Obersten Gerichtshofs, Wsewolod Knjasjew, von der Ausübung der Justiz suspendiert, bis ein Gerichtsurteil in Kraft tritt oder ein Strafverfahren gegen ihn eingestellt wird. Diese Entscheidung wurde von den Mitgliedern des Obersten Gerichtshofs am Donnerstag, den 4. April getroffen, berichtet Ukrinform.

Die Entscheidung wurde auf Antrag des stellvertretenden Generalstaatsanwalts – Leiter der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft Olexander Klymenko – getroffen. Alle bei der Sitzung anwesenden Mitglieder des Obersten Justizrates (16 Personen) stimmten für die Entscheidung.

Wir erinnern daran, dass am 5. Mai 2023 Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros Wsewolod Knjasjew wegen einer Bestechung in Höhe von 2,7 Millionen Dollar festgenommen haben. Ein Teil des Geldes beschlagnahmten die Gesetzeshüter bei ihm zu Hause, ein Teil – in seinem Büro. Das Geld wurde angeblich für eine Entscheidung zu Gunsten des Geschäftsmannes Konstantin Schewaho ausgehändigt.

Später wurde Knjasjew verhaftet. Ende Januar 2024 wurde jedoch bekannt, dass er auf Kaution freigelassen wurde, nachdem das Oberste Anti-Korruptionsgericht die Kaution von 20 Millionen Hrywnja auf 18,1 Millionen Hrywnja reduziert hatte.

Anfang März wurde der Fall von Knjasjew an das Gericht verwiesen.