Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund von Beweisen, die der Sicherheitsdienst der Ukraine gesammelt hat, wurde eine Frau aus Odessa, die das Sammeln von Geld für Invasoren organisiert hat, zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Dies teilte der Pressedienst der Agentur am 29. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sie im Dezember letzten Jahres von Spionageabwehrbeamten des Sicherheitsdienstes der Ukraine im Rahmen von Sabotagebekämpfungsmaßnahmen im Gebiet Odessa festgenommen wurde.

Den Ermittlungen zufolge schlossen sich zwei ihrer Verwandten 2016 der Terrorgruppe Sparta der Donezker Volksrepublik an und kämpften gegen die Kräfte der Anti-Terror-Operation/Operation Vereinte Kräfte im Osten der Ukraine.

„Zu Beginn der groß angelegten Invasion schlossen sich beide Kämpfer regulären Einheiten des südlichen Militärbezirks der russischen Streitkräfte an und beteiligten sich an der Einnahme von Mariupol und Teilen der Region Cherson. Nachdem sie von der schlechten Logistik der einmarschierenden Verwandten erfahren hatte, organisierte die Frau freiwillig Spendenaktionen für sie“, so der Sonderdienst.

Zu diesem Zweck postete sie Nachrichten in Messenger-Gruppen und verbotenen sozialen Netzwerken wie Vkontakte und Odnoklassniki, in denen sie zur finanziellen Unterstützung der Invasoren aufrief.

Das Gericht befand sie der Komplizenschaft mit dem Aggressorstaat (Artikel 111-2 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) für schuldig und verurteilte sie zu 11 Jahren und 4 Monaten Gefängnis mit Einziehung des Vermögens.