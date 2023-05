Ein Offizier der Nationalgarde, der von einem Richter überfahren wurde, wurde in der Region Tscherkassy beigesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 28. Mai, wurde der Offizier der Nationalgarde, Vadym Bondarenko, der von einem Richter an einer Straßensperre in Kiew erschossen wurde, in Talne in der Region Tscherkassy beigesetzt. Dies berichtet die Zeitung Suspilne.

Der verstorbene Soldat war 22 Jahre alt.

Einwohner der Stadt trafen den Sarg mit Bondarenko auf den Knien, der Bürgersteig war mit frischen Blumen gesäumt.

