Ein Offizier der Spezialeinheiten erzählte die Geschichte der Explosion im FSB-Büro in Rostow-am-Don

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die FSB-Direktion in Rostow am Don, wo im März dieses Jahres eine Explosion stattfand, wurde von Kämpfern der Militäreinheit Karpatskaja Sich in die Luft gesprengt. Taras Deyak, der Anführer der Militäreinheit Karpatskaja Sich, erklärte gegenüber Ukrinform, dass dies mit einer Sprengfalle aus einem gebrauchten Javelin geschah, allerdings aus Versehen, weil der Sprengstoff von ukrainischen Kämpfern in Bachmut zurückgelassen wurde.

„Das ist so eine typische Militärgeschichte über Glück. Kurz gesagt, wir haben das Rohr irgendwie aus der „Javalin“ genommen, es schön mit einer Sprengfalle versehen, sehr technisch korrekt, cool, zusammengebaut und nach Bachmut gebracht. Es war der 24. Februar, im Norden – die Besetzung von Yagodnoye war im Gange, wir verloren Straßen, die Kommandanten sagten per Sondermeldung, dass wir uns heute aus diesen Stellungen zurückziehen würden. Wir brachten einen Schlauch, Schnaps und Lebensmittel für „Vaneks“ mit Überraschungen dorthin und zogen ab. Und später, im März, funktionierte dieses Rohr erfolgreich in der FSB-Abteilung in Rostow“, sagte der Kämpfer.

Taras Deyak vermutet, dass jemand von den Russen diese Röhre gefunden hat und sie dem Kommandanten als Trophäe geschenkt hat, und die anderen – ihren Vorgesetzten.

„So gelangte das mit einer Sprengfalle versehene Rohr nach Rostow, wo es geöffnet wurde, und schon dort funktionierte der Mechanismus. Wir haben den ganzen Weg später mit dem Peilsender verfolgt, den uns unsere Kollegen von Alpha gegeben haben“, sagte Deyak.

Ihm zufolge haben sie „auch andere solche Dinge hineingeworfen, Funkgeräte kamen durch, aber nur diese Röhre hat funktioniert“.