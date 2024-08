Die Online-Überweisung zu einer militärärztlichen Kommission wird im Herbst verfügbar sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nutzer von Reserve+ werden die Möglichkeit haben, aus der Ferne eine Einladung zu einer militärärztlichen Kommission zu erhalten, ohne das Territoriale Zentrum für Bemannung und soziale Unterstützung aufsuchen zu müssen.

Das Verteidigungsministerium kündigte die Arbeit an der Online-Überweisung an die Militärärztliche Kommission (VVK) bereits im Juni an. Diese Funktion soll im Herbst eingeführt werden, sagte die stellvertretende Leiterin des Verteidigungsministeriums, Kateryna Chernogorenko, in einem am Donnerstag, den 29. August, veröffentlichten Interview mit Forbes Ukraine.

Ihr zufolge wird jeder Nutzer der Anwendung Reserve+ in der Lage sein, unabhängig eine Überweisung an die VVK zu erstellen. Sie wird die gleiche Kraft haben wie ein Papierdokument.

Online-Überweisungen werden im Herbst zur Verfügung stehen. Das genaue Datum nannte Tschernogorenko nicht.

Der stellvertretende Verteidigungsminister merkte an, dass diese Funktion die Zahl der Besucher des Territorialen Zentrums für Bemannung und soziale Unterstützung verringern wird. Wehrpflichtige, die nicht in Warteschlangen stehen wollen, können eine Überweisung erstellen und das VVK passieren.

Gegenwärtig kann eine Überweisung zum VVK nur persönlich im Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung eingeholt werden. Nach der Untersuchung erhält eine wehrpflichtige Person den Status „tauglich“ oder „untauglich“ für den Militärdienst unter Kriegsbedingungen. Zuvor gab es den Status „eingeschränkt tauglich“, der jedoch per Präsidialdekret abgeschafft wurde.

Zuvor war bekannt geworden, dass Reserve+ seine Funktionalität erweitern wird. Das Verteidigungsministerium hofft, dass die neuen Funktionen dazu beitragen werden, mehrere Millionen zusätzliche Nutzer zu gewinnen.