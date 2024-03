In der Ostukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen. Am Freitag, den 1. März, meldete die ukrainische Luftwaffe die ballistische Bedrohung.

„Aktivität der taktischen Luftfahrt. Bedrohung durch den Einsatz von Ch-59-Raketen“, warnte das Militär.

Der Alarm ertönt derzeit in den Regionen Charkiw, Poltawa, Sumy, Donezk und Tschernihiw.

Das Militär ruft dazu auf, den Alarm nicht zu ignorieren und Schutzräume aufzusuchen oder die Zwei-Mauern-Regel zu befolgen.

Zuvor, am 29. Februar, griff die russische Armee von einer Drohne aus das Gebiet Beryslaw Cherson an, es ist bekannt, dass es zwei Verletzte gab. Zwei Menschen wurden von dem feindlichen Angriff getroffen: eine 91-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann erlitten Prellungen, Explosionsverletzungen und Trümmerwunden an Armen und Beinen.

Russische Flugzeuge haben ein Dorf in Saporischschja getroffen, es gibt ein Opfer