Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des 6. Januar wurde mit einem improvisierten Sprengsatz das Bahngleis zwischen Luhansk und dem Dorf Lantra in der Nähe der vorübergehend besetzten Stadt Schtschastia in der Region Luhansk zerstört. Lantratovka. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, mit.

„Es wurde vorläufig festgestellt, dass die besagte Eisenbahnverbindung von den Russen für den Transport von militärischer Ausrüstung, Personal und Munition genutzt wird. Außerdem exportieren die Orks über diese Route ukrainisches Getreide in das russische Hoheitsgebiet, und zwar in umgekehrter Richtung. Die Raschisten selbst geben in ihren Massenmedien zu, dass sie allein aus dem Getreidesilo von Starobel mehr als 1.000 Tonnen Getreide gestohlen haben“, schreibt Hajdaj.