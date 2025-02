Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukrainer sollten keine Milchprodukte auf den Märkten kaufen, da die Hersteller oft nicht wissen, was sie ihren Produkten beimischen, sagte Arsen Didur, Vorsitzender der Union der Molkereiunternehmen, gegenüber dem EP. „Ich kenne verschiedene Wundermittel auf dem Markt und weiß, wozu sie fähig sind. Sagen wir einfach, dass pflanzliche Fette das geringste Übel sind, das in diesen Produkten enthalten sein kann“, sagte er. Ihm zufolge verwenden einige Hersteller Soda, um zu desoxidieren, und Stickstoff oder Harnstoff, von dem Wort „Urin“, um das Protein zu erhöhen.

„Die auf dem Markt befindliche Milch zeichnet sich durch einen Mangel an mikrobiologischer Reinheit und an Kontrolle über das Vorhandensein von Antibiotika aus“, fuhr Didur fort. Er betonte, dass der Kauf solcher Milch ein objektives Gesundheitsrisiko darstellt: „In der Milch aus der Bevölkerung befinden sich mindestens eine Million somatische Zellen (Mikroben). Die Milch, die in der Europäischen Union von Landwirten akzeptiert wird, sollte nicht mehr als 50.000 enthalten“, schloss er. Lesen Sie im Interview, ob ukrainische Käsesorten verschwinden werden, warum die Preise für Milch und Butter steigen und die Verpackungen schrumpfen: „70 % der Verarbeiter ‚machen‘ etwas in ihren Haushalten“. Der Chef der Union der Milcherzeuger über Kühe, Butterpreise und das Diktat der Supermärkte