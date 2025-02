Pharmazeutische Betriebe werden durchsucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 28. Februar 2025 führt die Nationale Polizei Durchsuchungen in drei großen Pharmafabriken durch. Dies teilte ein Gesprächspartner in einem der Unternehmen dem EP mit. Ihm zufolge werden am Morgen die Büros (auch Produktionsstätten) der Arterium Corporation, der JSC Farmak und des Pharmaunternehmens Darnitsa durchsucht. „Die Durchsuchenden verlangen Informationen, die man auch durch eine einfache Anfrage erhalten könnte. Die Durchsuchungen werden sowohl in den Fabriken als auch in den Wohnungen der Mitarbeiter durchgeführt. Alles ähnelt dem Fall Mazepa“, sagt die Quelle. Ihm zufolge sehen solche Aktionen „wie ein Versuch aus, Druck auf die Pharmaindustrie auszuüben, weil die Behörden die Arzneimittelpreise senken wollen.“ Operative Unterstützung für die Durchsuchungen kommt vom Sicherheitsdienst der Ukraine. Die Kiewer Polizei teilte mit, dass sie „Ermittlungsmaßnahmen auf dem Territorium von vier Unternehmen durchführt, die auf die Herstellung von Medikamenten spezialisiert sind“. „Wegen des Vorfalls wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dessen Rahmen Strafverfolgungsbeamte Durchsuchungen in den Büros der genannten Einrichtungen durchführen“, so die Polizei. Lesen Sie auch: Ein besonderer Patient. Warum hat sich der Präsident über die Apothekenpreise empört? Um es kurz zu machen: