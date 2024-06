Die Pläne der Ukraine auf dem Schlachtfeld in diesem Jahr wurden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Lage auf dem Schlachtfeld in der Region Charkiw ist jetzt besser, sie hat sich stabilisiert, sagte der Präsident.

Die Aufgabe der ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld besteht in diesem Jahr darin, den Erfolg der russischen Invasoren bei ihrer Offensive zu verhindern. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Friedensgipfels in der Schweiz am Sonntag, den 16. Juni.

„Ich glaube, die Lage in Charkiwschtschina ist jetzt besser, sie hat sich stabilisiert. Dank unserer Kämpfer. Und in naher Zukunft werden dank unserer Partner unsere Kämpfer gestärkt, und es wird Antworten auf die Invasoren bereits auf dem Schlachtfeld stärker sein“, sagte das Staatsoberhaupt.

Gleichzeitig wagte es Selenskyj nicht, den Verlauf der Feindseligkeiten im Jahr 2025 vorherzusagen. Dem Präsidenten zufolge wird alles von zwei Dingen abhängen – von den Kräften der Ukraine auf dem Schlachtfeld und von den Ergebnissen der diplomatischen Arbeit.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Nacht zum 10. Mai russische Truppen eine Offensive im Norden der Region Charkiw gestartet haben. Die Angreifer nahmen etwa 10 Dörfer ein, die meisten davon in der „Grauzone“, und begannen den Kampf um die Stadt Wowtschansk.

Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte haben die russischen Invasoren seit Beginn der Offensive in Richtung Charkiw 4.000 Soldaten verloren. Russland hat seine Pläne, die Offensive in der Region Charkiw fortzusetzen, trotz der schweren Verluste nicht aufgegeben.