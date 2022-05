Der Plan zur wirtschaftlichen Erneuerung der Ukraine wurde vorgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Plan zur wirtschaftlichen Erneuerung der Ukraine wurde der Werchowna Rada vorgelegt, wie der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, am Montag, 2. Mai, mitteilte.

Ihm zufolge wird sich der Plan auf neun Grundsätze stützen:

1. Vollständiger Zugang zu den Märkten der EU und der G7. „Das Vereinigte Königreich und die EU-Länder haben bereits die Abschaffung der Einfuhrzölle auf ukrainische Waren angekündigt. Wir erwarten ähnliche Maßnahmen von den Regierungen der USA, Japans und Kanadas“, schrieb Jermak.

2. Erlangung des Kandidatenstatus und dann der vollen EU-Mitgliedschaft.

3. Aufbau einer Wirtschaft, die auf den Grundsätzen der Deregulierung und Liberalisierung beruht. Für die meisten Lizenzen und Genehmigungen wurde bereits ein deklaratorisches Prinzip für Unternehmen eingeführt.

4. Anpassung der logistischen Routen nach Westen. Die Regierung arbeitet am Ausbau ihrer Kapazitäten. Es gibt bereits erste Ergebnisse: Die Ukraine und Polen haben ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet.

5. Verlagerung von der Ausfuhr von Rohstoffen zur Verarbeitung in Industrien, die die höchsten Exporteinnahmen erzielen. In der Landwirtschaft und in der Metallurgie kann durch die Verarbeitung eine erhebliche Steigerung erreicht werden.

6. Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes im Inland. Es geht nicht nur um den Kauf von Waffen, sondern auch um die Produktion, auch durch den Transfer von Militärtechnologie.

7. Die Energieautarkie wird durch die Steigerung der heimischen Gasproduktion und den Ausbau der Kernenergie erreicht. Die Energieautarkie ist in 3-5 Jahren durchaus realistisch.

8. Klima-Modernisierung. Bei der Schaffung neuer Einrichtungen in verschiedenen Branchen sollten die Grundsätze der grünen Wirtschaft berücksichtigt werden.

9. Lokalisierung von mindestens 60 %. Ukrainische Unternehmen und Hersteller werden am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt sein. Sie wird die Wirtschaft ankurbeln, neue Arbeitsplätze schaffen und die unternehmerische Tätigkeit wiederbeleben.